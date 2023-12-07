Марканичев Герасим Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Евсей Алексеевич
Мать: Аграфена Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Марканичев Александр Герасимович
Мать ребёнка: Марканичева Ольга Фокинишна
Рождение ребёнка
09.03.1869 ст.
Сын: Марканичев Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Марканичева Ольга Фокинишна
Смерть
Неизвестно