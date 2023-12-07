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Марканичев Герасим Евсеевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Евсей Алексеевич

Мать: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марканичева Ольга Фокинишна

Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Марканичев Александр Герасимович

Мать ребёнка: Марканичева Ольга Фокинишна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1869 ст.

Сын: Марканичев Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Марканичева Ольга Фокинишна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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