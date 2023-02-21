Иванов владимир васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов владимир васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958

Отец: Иванов василий викторович

Мать: Овечкина клавдия федоровна

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