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Иванов владимир васильевич
Иванов владимир васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1958
Пол
Мужской
Отец
Иванов василий викторович
1898 г.р.
Мать
Овечкина клавдия федоровна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958
Отец:
Иванов василий викторович
Мать:
Овечкина клавдия федоровна
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