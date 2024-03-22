Бодров Аким Иванович
Место рожденияМарфино село, Усманского уезда, Тамбовской губернии ( Воронежская обл.,Добринский р-н)
Дата рождения1912
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бодров Иван
Мать: Бодрова Варвара
Смерть
?.04.1943
Участник ВОВ Наименование военкомата Добринский РВК, Воронежская обл., Добринский р-н Дата призыва: __.__.1940 Воинское звание: старшина Последнее место службы: 808 стрелковый полк 394 стрелковой див... Показать все