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Бодров Аким Иванович

Место рождения

Марфино село, Усманского уезда, Тамбовской губернии ( Воронежская обл.,Добринский р-н)

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бодров Иван

Мать: Бодрова Варвара

Смерть
?.04.1943
Участник ВОВ Наименование военкомата Добринский РВК, Воронежская обл., Добринский р-н Дата призыва: __.__.1940 Воинское звание: старшина Последнее место службы: 808 стрелковый полк 394 стрелковой див... Показать все

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