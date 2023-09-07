Новикова (Долгополова) Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.2005
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Новиков Роман
Рождение ребёнка
04.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Роман
Развод
Неизвестно
Муж: Новиков Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Роман