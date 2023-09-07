Новикова (Долгополова) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Долгополова) Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.2005

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Новиков Роман

Рождение ребёнка
04.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Роман

Развод
Неизвестно

Муж: Новиков Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Роман

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