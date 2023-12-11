Проценок Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроценок Герасим Васильев

Проценок Герасим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Проценок Василий Прокопьев

Мать: Проценок Анастасия Тимофеева

Бракосочетание
27.10.1790 ст.

Жена: Проценок Марфа Евстафьева

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Проценок Павел Герасимов

Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Проценок Евфимий Герасимов

Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Проценок Анна Герасимова

Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Проценок Наум Герасимов

Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close