Проценок Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
27.10.1790 ст.
Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Проценок Евфимий Герасимов
Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Проценок Анна Герасимова
Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Проценок Марфа Евстафьева
Смерть
Неизвестно