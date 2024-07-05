(Бусыгина) Авдотья Степановна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Бусыгина) Авдотья Степановна

(Бусыгина) Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Казаринова) Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Казаринов Яков Федорович

Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Казаринов Степан Федорович

Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Казаринова) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Казаринов Денис Федорович

Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Казаринов Александр Федорович

Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.