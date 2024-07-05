(Бусыгина) Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Казаринова) Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Казаринов Степан Федорович
Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Казаринова) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Казаринов Денис Федорович
Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Казаринов Александр Федорович
Отец ребёнка: Казаринов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно