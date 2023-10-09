Демидова Настасья Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Демидова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Демидов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Демидова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Демидов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Демидов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Демидов Андрей Федорович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно