Демидова Настасья Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Настасья Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Демидова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Демидов Андрей Федорович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Демидова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Демидов Андрей Федорович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Демидов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Демидов Андрей Федорович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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