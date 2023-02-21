Долин Димитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Димитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907

Отец: Долин Алексей Михайлович

Мать: Матрона Трофимовна

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Работа или профессия
Неизвестно
близнецы
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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