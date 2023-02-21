Долин Димитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907
Отец: Долин Алексей Михайлович
Мать: Матрона Трофимовна
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Работа или профессия
Неизвестно
близнецы
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно