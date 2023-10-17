Давыдов Григорий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1904
Сын: Давыдов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна
Место жительства
1904
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Давыдов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна
Рождение ребёнка
07.06.1910
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Домна Давыдовна
Смерть
Неизвестно