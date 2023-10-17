Давыдов Григорий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Григорий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Давыдов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Место жительства
1904
Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Давыдов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
07.06.1910

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдова Домна Давыдовна

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Домна Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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