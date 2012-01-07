Молодых (Панцуркина) Матрена Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1924
Дата смерти07.01.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Рождение ребёнка
21.08.1950
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молодых Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2012