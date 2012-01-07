Молодых (Панцуркина) Матрена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых (Панцуркина) Матрена Семенова

Место рождения

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

07.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Панцуркин Семен Иванович

Мать: Панцуркина Матрена Федотова

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.08.1950

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Васильевич

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молодых Василий Васильевич

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Васильевич

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Василий Васильевич

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.01.2012
Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
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