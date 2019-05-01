Терешкович Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1932
Дата смерти01.05.2019
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932
Отец: Терешкович Дмитрий Власович
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: (Андросик) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Андросик) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Андросик) Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2019