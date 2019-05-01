Терешкович Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерешкович Григорий Дмитриевич

Терешкович Григорий Дмитриевич

Место рождения

Уголец, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

01.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: Терешкович Дмитрий Власович

Мать: Мария

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Андросик) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: (Андросик) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андросик) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Андросик) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Андросик) Валентина Николаевна

Смерть
01.05.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.