Моисеева Дарья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1867
Дочь: Моисеева Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Моисеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.01.1871
Отец ребёнка: Моисеев Федор Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно