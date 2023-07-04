Моисеева Дарья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Дарья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1867

Дочь: Моисеева Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Моисеев Федор Тимофеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.01.1871

Сын: Моисеев Павел Федорович

Отец ребёнка: Моисеев Федор Тимофеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область