Стрешнева евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрешнева евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стешнев лукьян

Мать: Юшкова анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: алексей

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: софья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: марфа

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: иоанн

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: пелагея

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: татьяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: анна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ирина

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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