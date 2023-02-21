Стрешнева евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стешнев лукьян
Мать: Юшкова анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: софья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: марфа
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: иоанн
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: пелагея
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: анна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ирина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно