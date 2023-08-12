Бирюкова Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1948
Дата смерти12.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1948
Рождение ребёнка
26.11.1971
Дочь: Архангельская Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Владимирович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архангельский Игорь Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.08.2023
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область