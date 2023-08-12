Бирюкова Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1948

Дата смерти

12.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1948

Отец: Якушенков Пётр Спиридонович

Мать: Бирюкова Анна Юдасовна

Рождение ребёнка
26.11.1971

Дочь: Архангельская Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Архангельский Дмитрий Владимирович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архангельский Игорь Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.08.2023
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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