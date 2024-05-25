Матшин Раеф Хасанша Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матшин Раеф Хасанша Улы

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1944

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович

Мать: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1975
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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