Матшин Раеф Хасанша Улы
Место рождения
Дата рождения1944
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович
Мать: Халиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975