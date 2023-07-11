Тимофей Фёдорович
Место рожденияпоч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1755
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1813
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии