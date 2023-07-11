Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Фёдорович

Место рождения

поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1755

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1813
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии