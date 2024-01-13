Швабинский Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Неронская Людмила
Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна
Хорошево, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
1860
Сын: Швабинский Антоний Михайлович
Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Швабинский Адам Михайлович
Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна
Рождение ребёнка
07.09.1868
Сын: Швабинский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна
заст. Сороги, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Швабинский Адам Михайлович
Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно