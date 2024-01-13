Швабинский Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швабинский Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Неронская Людмила

Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна

Хорошево, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Швабинский Антоний Михайлович

Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Швабинский Адам Михайлович

Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна

Рождение ребёнка
07.09.1868

Сын: Швабинский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна

заст. Сороги, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Швабинский Адам Михайлович

Мать ребёнка: Швабинская Мария Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швабинская Мария Казимировна

Смерть
Неизвестно
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