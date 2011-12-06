Осипенко (Лункина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипенко (Лункина) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1933

Дата смерти

06.12.2011

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933

Отец: Лункин Александр Ефимович

Мать: Лункина Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипенко Михаил

Рождение ребёнка
12.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипенко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипенко Михаил

Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
06.12.2011
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