Осипенко (Лункина) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1933
Дата смерти06.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933
Рождение ребёнка
17.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипенко Михаил
Рождение ребёнка
12.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипенко Михаил
Место жительства
Неизвестно
г. Уральск, Россия
Смерть
06.12.2011