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Рузняев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1993

Отец: Рузняев Иван Михайлович

Мать: Рузняева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.2016

Сын: Рузняев Матвей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.2018

Сын: Рузняев Кирилл Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.2021

Сын: Рузняев Арсений Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности