Рузняев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1993
Отец: Рузняев Иван Михайлович
Мать: Рузняева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.2016
Сын: Рузняев Матвей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.2018
Сын: Рузняев Кирилл Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.2021
Сын: Рузняев Арсений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности