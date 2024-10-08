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Помосов Ефрем Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

07.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Надыр Байтемыров

Мать: Оксябей Музыпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов

Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Зиновия (Зимекей) Ефремова

Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Помосов Елисей Ефремов

Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Помосов Алексей (Лепсей) Ефремов

Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Ксения (Кандигень) Ефремова

Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Крещение
24.07.1839
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Кожильский станционный смотритель Егор Семенов Помосов
Рождение ребёнка
01.12.1845

Сын: Помосов Иван Ефремов

Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина

Смерть
07.05.1859
Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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