Помосов Ефрем Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти07.05.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Надыр Байтемыров
Мать: Оксябей Музыпова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Помосов Андрей (Аксит) Ефремов
Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Зиновия (Зимекей) Ефремова
Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Помосов Алексей (Лепсей) Ефремов
Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Ксения (Кандигень) Ефремова
Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина
Крещение
24.07.1839
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Кожильский станционный смотритель Егор Семенов Помосов
Рождение ребёнка
01.12.1845
Сын: Помосов Иван Ефремов
Мать ребёнка: Помосова Евдокия (Санды) Космина
Смерть
07.05.1859