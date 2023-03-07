Рязанцева (Синцова) Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Синцова) Феодосия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Рязанцева Анна Николаева

Отец ребёнка: Рязанцов Николай Васильев

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Николай Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха, мещанка
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1847
Киров, город Киров, Кировская область
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