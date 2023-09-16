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Субботина Василиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1717 и 1723

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1710 и 1725 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1749 и 1760

Сын: Субботин Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1760

Сын: Субботин Федор Данилович

Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Субботин Иван Данилович

Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Субботин Матвей Данилович

Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Данило Дмитриевич

Смерть
Между 1787 и 1825
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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