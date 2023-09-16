Субботина Василиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1717 и 1723
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1760
Сын: Субботин Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1760
Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Субботин Матвей Данилович
Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич
Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Субботин Данило Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1787 и 1825