Кощеев Парамон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Кощеев Иван Мартынович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Киселевская, Россия
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кощеев Ларион Парамонович
Мать ребёнка: Кощеева (Кислухина) Евдокия Малаховна
Смерть
1799