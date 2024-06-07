Кощеев Парамон Иванович 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Парамон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Кощеев Иван Мартынович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Киселевская, Россия
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кощеев Ларион Парамонович

Мать ребёнка: Кощеева (Кислухина) Евдокия Малаховна

Смерть
1799

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