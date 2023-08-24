Баум Евгений Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти27.12.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
27.12.1946
г. Дрезден, Германия