Баум Евгений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баум Евгений Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

27.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
27.12.1946
г. Дрезден, Германия
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