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Дмитренков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Мать: Дмитренкова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1888 ст.

Сын: Дмитренков Пантелеймон Михайлович

Мать ребёнка: Дмитренкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дмитренкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Дмитренков Демьян Михайлович

Мать ребёнка: Дмитренкова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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