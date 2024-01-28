Дмитренков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1888 ст.
Сын: Дмитренков Пантелеймон Михайлович
Мать ребёнка: Дмитренкова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дмитренкова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1893
Сын: Дмитренков Демьян Михайлович
Мать ребёнка: Дмитренкова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно