Пахомов Николай Петрович
Место рождениясело КОСМЫНИНО НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата рождения16.05.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
село КОСМЫНИНО НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Пахомов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пахомова Мария Павловна
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Пахомов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Пахомова Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1955
Дочь: Лебедева Галина
Мать ребёнка: Пахомова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Мария Павловна