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Пахомов Николай Петрович

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Место рождения

село КОСМЫНИНО НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата рождения

16.05.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

село КОСМЫНИНО НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Пахомов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пахомова Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Пахомов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Пахомова Мария Павловна

Рождение ребёнка
21.07.1955

Дочь: Лебедева Галина

Мать ребёнка: Пахомова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Мария Павловна

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