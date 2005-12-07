Шумалкина (Семенова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумалкина (Семенова) Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1928

Дата смерти

07.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1928

Отец: Иванов Семен Иванович

Мать: Алексеева Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1951

Дочь: Трофимова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Маркова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1957

Дочь: Шуркина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
17.02.1960

Дочь: Алейникова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1962

Дочь: Лапшина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1965

Дочь: Широкова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович

Смерть
07.12.2005
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