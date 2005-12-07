Шумалкина (Семенова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1928
Дата смерти07.12.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1928
Рождение ребёнка
30.11.1951
Дочь: Трофимова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Маркова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1957
Дочь: Шуркина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1960
Дочь: Алейникова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1962
Дочь: Лапшина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1965
Дочь: Широкова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Шумалкин Анатолий Петрович
Смерть
07.12.2005