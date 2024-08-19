Eihvalde (Putniņa Putniņš) Margarita Līne
Место рожденияZiemupe, Vērgales pagasts, Pāvilosta Municipality, Latvia
Дата рождения19.01.1903
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1903
Работа или профессия
Неизвестно
lauksaimnieciba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Eihvalds Krišs
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Lamasa (Eihvalds) Skaidrite
Отец ребёнка: Eihvalds Krišs
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно