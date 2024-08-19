Eihvalde (Putniņa Putniņš) Margarita Līne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eihvalde (Putniņa Putniņš) Margarita Līne

Место рождения

Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilosta Municipality, Latvia

Дата рождения

19.01.1903

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1903

Отец: Putniņš Ints

Мать: Putniņš (Laugbaum Langbauma Langbaums) Lība

Работа или профессия
Неизвестно
lauksaimnieciba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eihvalds Krišs

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Lamasa (Eihvalds) Skaidrite

Отец ребёнка: Eihvalds Krišs

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно

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