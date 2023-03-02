Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

11.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1951

Сын: Исаев Николай

Отец ребёнка: Исаев Николай

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Николай

Смерть
11.12.1975
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