Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти11.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1951
Сын: Исаев Николай
Отец ребёнка: Исаев Николай
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Николай
Смерть
11.12.1975