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Бучнева Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бучнев Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бучнев Данила Тимофеев

Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бучнев Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бучнев Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бучнева) Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов

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