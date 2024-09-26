Бучнева Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бучнева) Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Бучнев Тимофей Федотов