Сумпаков Геннадий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпаков Геннадий Степанович

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

05.11.1926

Дата смерти

13.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926

Отец: Сумпаков Степан Максимович

Мать: Сумпакова Марья Алексеевна

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
12.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумпакова Анна Алексеевна

с. Щербахты, Лебяжинский р-н, Казахстан, СССР
Бракосочетание
31.07.1958

Жена: Сумпакова Анна Алексеевна

Шарбакты, Аккулинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумпакова Анна Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумпакова Анна Алексеевна

Шарбакты, Аккулинский район, Павлодарская область
Смерть
13.07.2008
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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