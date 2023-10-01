Кочуров Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочуров Александр Кузьмич
Мать: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно