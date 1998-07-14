Бодяк (Калиш) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1916
Дата смерти14.07.1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкова (Бодяк) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Бодяк Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Владимир
Рождение ребёнка
04.11.1935
Дочь: Кривоногова (Тимофеева) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Смерть
14.07.1998