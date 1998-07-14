Бодяк (Калиш) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяк (Калиш) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1916

Дата смерти

14.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1916

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова (Бодяк) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Бодяк Григорий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодяк Григорий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
04.11.1935

Дочь: Кривоногова (Тимофеева) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Смерть
14.07.1998

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