Пуговкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1892 ст.
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Сергей Егорович
ф.203-оп.780-д.2578 52об-53
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.
Дочь: Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Сергей Егорович
ф.203-оп.780-д.2628 205об-206
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно