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Пуговкина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1892 ст.

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Сергей Егорович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2578 52об-53
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Сергей Егорович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2628 205об-206
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Сергей Егорович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Сергей Егорович

Смерть
Неизвестно
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