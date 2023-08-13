Хлебников Макар Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Макар Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726

Сын: Хлебников Тимофей Макарович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Ирина Прокопьевна

Смерть
1750
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
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