Хлебников Макар Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1683
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726
Сын: Хлебников Тимофей Макарович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан