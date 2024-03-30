Ермолаева (Оловянова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Оловянова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: Оловянова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оловянов Геннадий Парфильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишутина Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолаев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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