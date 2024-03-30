Ермолаева (Оловянова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оловянов Геннадий Парфильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишутина Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермолаев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Дмитрий
Смерть
Неизвестно