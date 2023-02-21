Сабиров Альфир Фангизович
Место рожденияАлькеевский район, с.Базарные Матаки
Дата рождения22.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Алькеевский район, с.Базарные Матаки
Рождение ребёнка
31.10.1997
Мать ребёнка: Сабирова Гульсина Мударисовна
Алькеевский район,с.Базарные Матаки
Рождение ребёнка
03.04.2000
Дочь: Сабирова Айзиля Альфировна
Мать ребёнка: Сабирова Гульсина Мударисовна
Алькеевский район,с.Базарные Матаки
Бракосочетание
Неизвестно