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Сабиров Альфир Фангизович

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Место рождения

Алькеевский район, с.Базарные Матаки

Дата рождения

22.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Алькеевский район, с.Базарные Матаки
Рождение ребёнка
31.10.1997

Сын: Сабиров Айгиз Альфирович

Мать ребёнка: Сабирова Гульсина Мударисовна

Алькеевский район,с.Базарные Матаки
Рождение ребёнка
03.04.2000

Дочь: Сабирова Айзиля Альфировна

Мать ребёнка: Сабирова Гульсина Мударисовна

Алькеевский район,с.Базарные Матаки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирова Гульсина Мударисовна

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