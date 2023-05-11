Гурин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
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Рождение
Неизвестно

Отец: Гурин Николай Яковлевич

Мать: не указана