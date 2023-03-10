Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евфимия Агафоновна

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

Рождение ребёнка
1783

Сын: Коврижных Петр

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Агафоновна

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

Рождение ребёнка
1801

Сын: Коврижных Ефим

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Яков

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Петр

Отец ребёнка: Коврижных Агафон

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