Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евфимия Агафоновна
Отец ребёнка: Коврижных Агафон
Рождение ребёнка
1783
Сын: Коврижных Петр
Отец ребёнка: Коврижных Агафон
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Агафоновна
Отец ребёнка: Коврижных Агафон
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Коврижных Агафон
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Ефим
Отец ребёнка: Коврижных Агафон
Рождение ребёнка
1803
Сын: Коврижных Яков
Отец ребёнка: Коврижных Агафон
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Петр
Отец ребёнка: Коврижных Агафон