Денискова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1927

Сын: Денисков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисков Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денискова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно