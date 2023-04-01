Денискова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1927
Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисков Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денискова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Дениско Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно