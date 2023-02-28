Цветкова (Корягина) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1913
Дата смерти28.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1913
Бракосочетание
17.05.1938 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1939
Дочь: Цветкова Ира Сергеевна
Отец ребёнка: Цветков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
31.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цветков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цветков Сергей Иванович
Смерть
28.01.1980