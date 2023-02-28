Цветкова (Корягина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Корягина) Александра Александровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

25.10.1913

Дата смерти

28.01.1980

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1913

Отец: Корягин Александр Ефимович

Мать: Корягина Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
17.05.1938 ст.

Муж: Цветков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1939

Дочь: Цветкова Ира Сергеевна

Отец ребёнка: Цветков Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
28.01.1980
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