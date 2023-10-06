Данилов Гаврила Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Самойло Кириллович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
С 1750 по 1806
Сын: Данилов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Данилова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данилова Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно