Данилов Гаврила Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Гаврила Самойлович

Данилов Гаврила Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Самойло Кириллович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
С 1750 по 1806

Сын: Данилов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Данилова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Данилова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close