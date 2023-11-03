Лыжина Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыжина Анастасия Петрова

Лыжина Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1860

Сын: Лыжин Феодосий Михайлов

Отец ребёнка: Лыжин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Лыжин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
04.12.1873

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Лыжин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
09.07.1876

Сын: Лыжин Панкратий Михайлов

Отец ребёнка: Лыжин Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close