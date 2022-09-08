Иванов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Андрей Владимирович

Иванов Андрей Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.