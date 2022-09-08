Иванов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.01.1963
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область