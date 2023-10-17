Елкин Андреян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Елкин Федор Иванович
Мать: Елкина ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Андрияновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Андрияновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Катерина Андрияновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елкина Анна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно