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Елкин Андреян Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Елкин Федор Иванович

Мать: Елкина ?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Елкин Иван Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Елкин Василий Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Катерина Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Анна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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