Терновская Анна Флигонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Терновская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Терновский Георгий Иванович
Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терновский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Терновская Нина Ивановна
Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич
Смерть
1963