Терновская Анна Флигонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерновская Анна Флигонтовна

Терновская Анна Флигонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Терновская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Терновский Георгий Иванович

Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терновский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Терновский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Терновская Нина Ивановна

Отец ребёнка: Терновский Иван Васильевич

Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close