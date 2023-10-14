Евдокия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1884
Дочь: Софья Петрова
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Рождение ребёнка
28.04.1887
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Рождение ребёнка
13.04.1890
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1893
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Яковлев
Смерть
Неизвестно