Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Кириллова

Евдокия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1884

Дочь: Софья Петрова

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Рождение ребёнка
28.04.1887

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Рождение ребёнка
13.04.1890

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close