Бабаева Тамара Хачатуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Тамара Хачатуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1960

Дата смерти

28.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1982

Дочь: Михайлова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Михайлов Анатолий Пантелеевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
28.10.2021
Москва, город федерального значения Москва