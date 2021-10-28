Бабаева Тамара Хачатуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1960
Дата смерти28.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1982
Дочь: Михайлова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Михайлов Анатолий Пантелеевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
28.10.2021
Москва, город федерального значения Москва