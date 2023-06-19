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Комаров Михаил Кузьмич

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Место рождения

Захарьевская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьевская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК Воинское звание рядовой Воинская часть 540 стрелковый полк 6 гвардейской стрелковой дивизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Дарья Осиповна

Смерть
?.10.1941