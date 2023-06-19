Комаров Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК Воинское звание рядовой Воинская часть 540 стрелковый полк 6 гвардейской стрелковой дивизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Дарья Осиповна
Смерть
?.10.1941