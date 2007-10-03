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Ильин Валентин Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1930

Дата смерти

03.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1966

Сын: Ильин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Ильина (суворова) Нелли Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ильина (суворова) Нелли Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Ильина (суворова) Нелли Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (суворова) Нелли Александровна

Смерть
03.10.2007
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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