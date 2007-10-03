Ильин Валентин Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1930
Дата смерти03.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1966
Сын: Ильин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Ильина (суворова) Нелли Александровна
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Ильина (суворова) Нелли Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2007